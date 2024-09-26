Ирину Шейк заподозрили в новом романе

Модель Ирина Шейк посетила день рождения певицы Розалии в Париже и спровоцировала слухи о новом романе. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фотографии спутника звезды.

Накануне манекенщица пришла на торжество, а компанию ей составил таинственный незнакомец. В его сопровождении, держа спутника за руку, модель и уехала с праздника около двух часов ночи.

Кем именно приходится мужчина Шейк – неизвестно. При этом некоторые СМИ полагают, что незнакомец – новый бойфренд девушки.

Примечательно, что некоторые пользователи Сети с большим трудом, однако смогли разглядеть в спутнике модели черты ее давнего приятеля Рикардо Тиши, итальянского модельера.

Напомним, Ирина Шейк живет в США и растит дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка появилась на свет в марте 2017-го. Через два года звезды расстались. После расставания актер и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над наследницей: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк снялась с новой короткой стрижкой.