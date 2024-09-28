Появилась на подиуме со «вторым лицом»: Ирина Шейк поразила публику на Неделе моды в Милане

38-летняя модель Ирина Шейк удивила образом на показе Junya Watanabe в рамках Недели моды в Милане. Знаменитость поделилась кадрами в личном блоге.

Ирина Шейк приняла участие в модном показе Junya Watanabe Spring 2025 на Неделе моды в Милане, представив наряд из новой весенней коллекции. Модель вышла на подиум в черном кожаном жакете с объемными плечами. Однако знаменитость поразила присутствующих своим необычным макияжем — ей осветлили лицо, создав эффект «без бровей», а также нарисовали «второе лицо» с серебряным подтоном.

Модель часто поражает своими образами на разных показах. Так, недавно Ирина Шейк перевоплотилась из брюнетки в блондинку на показе весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане, а до этого появилась на показе итальянского бренда Etro в одном атласном жакете и джинсовых шортах.

Ранее сообщалось о том, что Ирину Шейк заподозрили в новом романе. Модель посетила день рождения певицы Розалии в Париже в компании таинственного незнакомца, вместе с которым уехала с праздника. При этом она держала спутника за руку, после чего многие решили, что мужчина — новый возлюбленный знаменитости.