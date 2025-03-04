Инсайдер раскрыл реальную реакцию Деми Мур на поражение на «Оскаре»

Раскрыта реальная реакция голливудской актрисы Деми Мур на проигрыш в номинации «Лучшая женская роль» на премии «Оскар». Об этом пишет издание Page Six.

62-летняя артистка впервые в карьере была номинирована на премию в категории «Лучшая актриса» за работу в фильме «Субстанция», однако уступила награду исполнительнице главной роли в «Аноре» Майки Мэдисон.

После поражения Мур поблагодарила режиссера картины «Субстанция» Корали Фарджит и свою коллегу по фильму Маргарет Куэлли, назвав «честью» работать с ними над фильмом. Также знаменитость поздравила молодую коллегу по цеху с победой. Однако на самом деле, по словам инсайдера, подобный исход стал для актрисы настоящим ударом.

«Она не может не чувствовать себя убитой горем», - поделился информатор.

Уточняется, что актриса очень тяжело переживает, ведь до последнего она надеялась, что у нее получится завоевать заветную награду. Известно, что практически на всех предшествовавших кинопремиях Мур уходила победительницей. При этом источник отметил, что артистка восхищается Майки и проделанной ею работой, однако не услышать свое имя в числе победителей премии было большим разочарованием.

Информатор добавил, что множество людей выразили поддержку Деми на вечеринке Vanity Fair после церемонии награждения в связи с поражением, а также высказались о любви к ее творчеству.

Ранее были обнародованы записи из дневника Деми Мур, который случайно выкинул ее экс-муж Брюс Уиллис.