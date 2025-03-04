Деми Мур прервала молчание после проигрыша на «Оскаре»

Американская актриса Деми Мур, несмотря на свой проигрыш на «Оскаре», была очень рада участвовать в состязании. По словам 62-летней звезды фильма «Субстанция», дальнейшие приключения только начинаются.

«Этот сезон награждений подходит к концу, я переполнена благодарностью за все, что было. Это была гонка всей моей жизни, и все на самом деле только начинается! Я очень благодарна моей команде, моим коллегам-номинантам и всем, кто сделал этот опыт таким полным радости и света», — написала она в социальных сетях.

Отдельную признательность Мур выразила режиссеру «Субстанции» Корали Фарджит и коллеге по фильму Маргарет Куэлли. Она подчеркнула, что для нее было «честью» работать над картиной вместе с ними.

Это стало первым заявлением звезды после церемонии вручения премии «Оскар».

Напомним — она прошла 2 марта в Лос-Анджелесе. 62-летняя Мур считалась фаворитом жюри в номинации «Лучшая женская роль», однако статуэтка досталась 25-летней Майки Мэдисон, сыгравшей стриптизершу Анору в одноименном фильме.

Ранее мы писали о том, каким словом Мур отреагировала на победу Мэдисон.