Обнародованы записи из дневника Деми Мур, который случайно выкинул ее экс-муж Брюс Уиллис

Бывший муж актрисы Деми Мур случайно избавился от личного дневника экс-супруги, который долгие годы был в его хранилище. Тетрадь обнаружил сотрудник склада и передал ее журналистам. Выяснилось, что на бумагу Деми переносила многие свои переживания, в том числе она признавалась в измене и домогательстве. Об этом сообщает Daily Mail.

Предположительно, записи были сделаны актрисой в 80-е годы. Среди откровений были найдены подтверждения, что звезда «Субстанции» изменяла первому мужу Фредди Муру. Также источник допустил, что дневник Деми вела иногда в нетрезвом виде, так как многое написанное ею было хаотичным.

«Я стала больше пить и употреблять наркотики. У меня было довольно много романов, которые были всего лишь способом скрыться», - делилась Мур в дневнике.

Также актриса описала, что в детстве застала мать при попытке суицида и что она впервые попробовала наркотики в 14 лет. А в 15 лет Деми стала жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины.

«Моя собственная мать продала меня за пятьсот долларов. Я чувствовала себя такой ничтожной и униженной. Как только она получила свои деньги, я ушла», - сказано в дневнике.

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