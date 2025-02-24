Инсайдер раскрыл реакцию Кейт Миддлтон на смену имиджа принца Уильяма

Бывший помощник принца Уильяма раскрыл, что принцессе Кейт Миддлтон понравилась смена имиджа ее мужа. Об этом пишет издание Daily Mail.

Джейсон Кнауф, который работал советником у наследника британского престола, во время интервью австралийской телепередаче «60 Minutes» признался, что Кейт Миддлтон нравится борода ее мужа.

«Если бы ей она не пришлась по вкусу, то ее бы не было. Я могу вам это сказать», — поделился бывший помощник принца Уильяма.

Впервые старший сын короля Великобритании вышел в свет с бородой в августе минувшего года. Принц Уэльский и его супруга Кейт Миддлтон записали видео, в котором поблагодарили команду Великобритании за участие в Олимпиаде и заявили, что гордятся ею. Тогда юзеры восхитились преображением наследника британского престола.

Ранее стало известно, что Меган Маркл не переносила Кейт Миддлтон из-за одного ее качества.

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