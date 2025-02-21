Принц Гарри окончательно отчаялся: сплетни о разводе его добили

Принц Гарри отчаянно взывает к своей жене Меган Маркл с просьбой отвлечься от рекламной кампании ее нового кулинарного шоу и уделить внимание их отношениям, чтобы раз и навсегда положить конец слухам о разводе. Об этом сообщает Radar Online.

По данным источников портала, Гарри всерьез обеспокоен множественными спекуляциями в прессе и Интернете — ему не нравится, что их с Меган заочно уже развели, и из-за этих навязчивых мыслей он становится более требовательным к ней. «Гарри гораздо больше зависит от Меган, чем люди могут подумать, и ему нужно знать, что она на его стороне и поддерживает его», — рассказал один из инсайдеров.

По его словам, сообщения о том, что Маркл обратилась к издателям с предложением написать книгу о своей жизни «после развода» (хотя она все еще замужем), вызвали у Гарри раздражение — несмотря на то, что Маркл всячески опровергала эти эту информацию.

«Вся эта ситуация с книгой о разводе загнала его в тупик. Он был в ярости из-за того, что людям дали больше поводов для сплетен об их браке. То, что об этом вообще пришлось говорить, было унизительно», — утверждают ознакомленные с ситуацией люди.

Теперь Гарри, как сообщается, прилагает все усилия, чтобы положить конец всему этому и заставить Меган проводить с ним больше времени на публичных мероприятиях.

Ранее мы писали о том, что Гарри и Меган Маркл решили подать в суд на президента США Дональда Трампа.