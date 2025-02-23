«Это являлось камнем преткновения»: Меган Маркл не переносила Кейт Миддлтон из-за одного ее качества

Вражда между членами королевской семьи и герцогами Сассекскими продолжается уже несколько лет. Теперь раскрыта правда об отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Выяснилось, что жена принца Гарри не переносила принцессу Уэльскую из-за одного ее качества. Об этом в своей книге заявил королевский эксперт Том Куинн, передает The Times of India.

Как оказалось, Кейт Миддлтон и Меган Маркл изначально расходились во взглядах на королевскую жизнь. Если принцесса Уэльская приспосабливалась к нормам, принятыми при дворце, то герцогиня Сассекская стремилась к независимости и выступала против правил и указаний. Более того, супруга принца Гарри считала Кейт Миддлтон «слишком старательной, чтобы угодить» всем и «слишком пай-девочкой». Вероятно, именно это привело к напряженным отношениям между ними. Об этом заявил Том Куинн в своей книге «Да, мэм: тайная жизнь королевских слуг».

По словам бывшего сотрудника Кенсингтонского дворца, Меган Маркл хотела, чтобы Кейт Миддлтон «была более напористой» и не терпела «давления» в свой адрес. Однако супруга принца Уильяма сохраняла свою модель поведения, которую считала нормой.

«Это и являлось одним из камней преткновения между Меган и Кейт. Меган хотела, чтобы Кейт была более напористой и проявляла себя. Но то, что Маркл воспринимала как давление на Кейт, Миддлтон воспринимала как неотъемлемую часть жизни члена королевской семьи», — поделился инсайдер.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

Ранее мы писали о том, что раскрыто требование Меган Маркл, с которым она обратилась к Елизавете II с целью обойти Кейт Миддлтон.