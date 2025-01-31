Инсайдер раскрыл, что на самом деле происходит с психикой Джастина Бибера

Раскрыто, в каком психологическом состоянии находится канадский певец Джастин Бибер. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

В последнее время поведение музыканта пугает поклонников. Артиста подозревают в употреблении запрещенных веществ, которое началось из-за ареста продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс).

Информатор рассказал, что Бибер «возмутился», когда услышал обвинения в адрес давнего коллеги. Ему «посоветовали держаться как можно дальше» от скандального исполнителя. Другой инсайдер отметил, что Джастин «находится в тяжелом психологическом состоянии».

Источник уточнил, что артист понятия не имеет, что такое «нормальность».

«Он всегда боялся, что упадет», – заявил собеседник Daily Mail, добавив, что Бибер уже страдал от зависимости, поскольку рано стал известным.

Ранее мы писали, что друзья Хейли Бибер порекомендовали ей расстаться с Джастином из-за его поведения.

Также сообщалось, что Джастин Бибер появился на улице без кепки и удивил фанатов.