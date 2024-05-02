In Touch Weekly: Деми Мур готовится к «эмоциональному прощанию» с Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур готовится к «эмоциональному прощанию» с Брюсом Уиллисом. Об этом сообщает зарубежное издание In Touch Weekly.

По информации источника, у голливудского актера прогрессирует лобно-височная деменция: он перестает узнавать родных. Деми Мур считает, что вскоре Брюс забудет и про нее. Знаменитость готовится к «эмоциональному прощанию» с бывшим мужем, которым она восхищается.

«Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть», — высказалась актриса.

Инсайдеры отметили, что актеры долгое время были вместе. Мур благодарна Уиллису за годы совместной жизни.

«Наблюдение за тем, как он справляется с трудностями, показало Деми, что значит, быть бойцом. Это горько, но в то же время вдохновляюще», — резюмировали инсайдеры.

Ранее страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса заметили на прогулке в Калифорнии. Подробности читайте в этой новости.

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