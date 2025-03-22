Илон Маск сократил финансовую поддержку 13-го ребенка из-за иска его матери

Илон Маск отомстил предполагаемой матери своего 13-го ребенка. Подробности приводит издание People.

Недавно появилась информация о том, что у бизнесмена появился еще один ребенок. Об этом заявила 26-летняя американская активистка и писательница Эшли Сен-Клер, которая стала мамой. По словам блогерши, миллиардер заставлял ее скрывать беременность, а после рождения ребенка отказался участвовать в его воспитании.

Однако девушке все же пришлось раскрыть информацию о 13-м наследнике Маска из-за журналистов, от которых она пыталась уберечь сына. А затем Эшли решила добиться единоличной опеки: тогда она подала иск, чтобы через суд установить отцовство и порядок выплаты алиментов.

Однако Илон Маск решил не оставлять поступок писательницы без внимания. В качестве мести он решил сократить сумму алиментов, которую выплачивает сыну.

«Илон Маск нанес серьезный финансовый ущерб своему ребенку и значительно сократил финансовую поддержку в одностороннем порядке», — сообщили адвокаты Эшли.

Ранее мы писали о том, что 53-летний Илон Маск тайно стал отцом в 13-й раз.

Также сообщалось, что отец Илона Маска признался, что сын дружил в детстве с чернокожими слугами.