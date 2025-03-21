Отец Илона Маска признался, что сын дружил в детстве с чернокожими слугами

Основателя Tesla, американского бизнесмена Илона Маска заподозрили в расизме после того, как он стал все чаще выступать в защиту белых. Отец предпринимателя Эррол Маск заявил, что сын дружил в детстве с чернокожими слугами.

79-летний отец миллиардера опроверг обвинения в сторону сына. Он утверждает, что Илон и его брат росли в доброжелательной атмосфере в Южной Африке. В то время в стране не было преступности, а будущего предпринимателя интересовал баскетбол, мотоциклы и девушки, утверждает Эррол Маск. По его словам, ЮАР была тогда очень законопослушной и благополучной.

«Вообще никакой преступности. У нас было несколько чернокожих слуг, которые были их друзьями», — пояснил Маск-старший в разговоре с The Washington Post.

Он добавил, что Илон однажды посетил концерт, посвященный борьбе против апартеида, тем самым выразив несогласие с общественной системой, поддерживающей расовое неравенство.

Недавно миллиардер лишился 30 млрд долларов за сутки. Это произошло из-за обвала акций Tesla — их стоимость снизилась на 15,4%.