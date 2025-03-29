Илон Маск продал социальную сеть X* за 45 млрд долларов собственной компании

Илон Маск продал социальную сеть за 45 млрд долларов самому себе.

Бизнесмен сообщил в личном блоге о том, что он продал свою социальную сеть новому стартапу, компании xAI, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта.

По словам миллиардера, объединение двух его организаций позволит создать платформу, которая сможет «ускорить прогресс человечества». Кроме того, Илон уверен, что новая компания предоставит миллиардам людей более интеллектуальный и значимый опыт, основываясь на поиске истины и распространении знаний.

«Будущее xAI и X* (бывший Twitter, заблокированный на территории России) тесно взаимосвязано. Это сочетание откроет огромный потенциал, объединив передовые возможности ИИ xAI и обширный опыт Сети», – написал Маск у себя на странице.

Напомним, что Илон Маск также является владельцем таких компаний и генеральным директором Tesla. Кроме того он руководит космической компанией SpaceX.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск сократил финансовую поддержку 13-го ребенка из-за иска его матери.

Также сообщалось, что Дональд Трамп провел закрытый ужин за 1 млн долларов с Маском в своей резиденции.

X* (бывший Twitter, заблокированный на территории России)