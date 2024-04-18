Илон Маск отреагировал на рассказ Дурова о нападении грабителей в США

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что безопасность является базовым требованием к полиции в США на фоне рассказа основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о нападении на него в Сан-Франциско. Глава компании SpaceX поставил одобряющую реакцию на публикацию об этом в соцсети X от 17 апреля.

«Полицейская комиссия и судьи должны ответить за то, что они сделали с Сан-Франциско», – написал пользователь Гарри Тэн, комментируя рассказ Дурова.

Напомним, Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил о намерении открыть в Сан-Франциско свой офис. В один из дней на российского предпринимателя напали трое неизвестных. Злоумышленники попытались вырвать из рук Дурова телефон, однако россиянину удалось сбежать.

Ранее Дуров признался, что на его счету десять лет лежат сотни миллионов долларов, однако он их не тратит и никуда не инвестирует.