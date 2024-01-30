Илон Маск чипировал человека

Илон Маск признал, что его компания впервые вживила чип в мозг человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на личный блог предпринимателя.

В соцсети Илон сообщил, что 29 января добровольцу была проведена операция по вживлению чипа от Neuralink. Устройство дает возможность владельцу управлять гаджетами при помощи силы мысли. По словам Маска, оно создано для тех людей, которые утратили способность двигать конечностями.

«Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона», — высказался бизнесмен.

Маск уточнил, что доброволец отлично себя чувствует и восстанавливается после операции. По его словам, полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.

Напомним, что в мае 2023 года Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях.

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