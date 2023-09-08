«Ответьте моему адвокату»: экс-возлюбленная Илона Маска просит вернуть ей сына

Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс заявила, что мужчина препятствует ее общению с сыном. Об этом сообщает Page Six.

Илон Маск и Граймс были в отношениях на протяжении трех лет и разошлись в 2021 году. За это время артистка успела подарить предпринимателю сына и дочку. Сразу после расставания у Маска появились еще двое детей, только уже от другой женщины. Топ-менеджер компании Neuralink Шивон Зилис родила бизнесмену близнецов.

Недавно пара впервые выложила в Сеть снимок с малышами. На фото Маск и Зилис сидят на диване с детьми на руках.

Пост прокомментировала бывшая Илона Маска. Она долгое время молчала по поводу новых отношений миллиардера, однако на этот раз не сдержалась.

«Скажите Шивон, чтобы она разблокировала меня, и передайте Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына. Или ответьте, пожалуйста, моему адвокату», – просит Граймс.

Однако через какое-то время комментарий певицы был удален. Что происходит в отношениях между Илоном Маском и Граймс, пока неизвестно. Артистка когда-то говорила, что ее сын нередко бывает в гостях у папы, но она ни разу не упоминала, что бизнесмен запрещает ей общаться с мальчиком.

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