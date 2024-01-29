Тейлор Свифт была замечена за поцелуем с возлюбленным

Певица Тейлор Свифт была замечена целующейся с возлюбленным, футболистом Трэвисом Келси, на поле стадиона M&T Bank Stadium 28 января. Об этом сообщает издание Daily Mail и публикует фотографии знаменитостей.

28 января Тейлор Свифт посетила матч американского футбола и поддержала своего бойфренда Трэвиса Келси. Его команда «Канзас Сити Чифс» одержала победу над «Балтимор Рэйвенс». После игры певица публично поздравила возлюбленного. Артистка вышла на поле и поцеловала спортсмена.

Напомним, новости о романе Тейлор Свифт с Трэвисом Келси появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили папарацци. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре певицу засняли за поцелуем с футболистом. Тогда Свифт посетила матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс».

Известно, что Трэвис Келси уже познакомил Тейлор Свифт со своими друзьями. Недавно СМИ писали, что певица планирует обручиться с бойфрендом этим летом.

Ранее сообщалось о том, что актер Венсан Кассель впервые вышел в свет с новой возлюбленной Нарой Баптистой.