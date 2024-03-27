Игравшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

Американская рок-группа Garbage, которая дважды выступала в подмосковном «Крокус Сити Холле», выразила соболезнования после теракта в концертном зале. Коллектив разместил в своем микроблоге сторис, посвященную этой трагедии.

Участники группы скорбят и выражают соболезнования семьям погибших.

«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», — сказано в заявлении группы.

На снимках, добавленных в сторис, можно заметить афишу и билеты на выступление Garbage, который состоялось 11 ноября 2015 года. До этого коллектив выступал там же 12 мая 2012-го.

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало более 180 человек.

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