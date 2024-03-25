Выступление певца Pupo в Бельгии отменили из-за его концерта в России. Итальянский артист должен был стать участником фестиваля, который проходит в городе Льеж. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Энцо Гинацци, выступающий под псевдонимом Pupo, был в списках приглашенных звезд на фестивале, который должен пройти в начале июня. Но в какой-то момент выступление итальянской звезды было отменено так как «не соответствует ценностям фестиваля».

Напомним, что чуть меньше недели назад стало известно об отмене выступления артиста в Литве. Он должен был выйти на сцену 26 апреля, но теперь зрители его не увидят. На самой площадке заявили, что решение было принято из-за недавнего концерта Pupo в Кремлевском дворце. Звезду лишили возможности выступить в одной из стран Балтии.

Сам исполнитель во время пресс-конференции в Москве заявил, никогда не прекращал поездки в Россию и приехал выступать не ради политического контекста. Он понимал, что столкнется с критикой, в том числе со стороны итальянских поклонников.

Ранее мы писали о том, кто из звезд отменил концерты после теракта в «Крокусе». Артисты решили отменить выступления в знак солидарности с жертвами трагических событий, которые произошли 22 марта. Они выразили соболезнования семьям и близким погибшим в результате теракта.