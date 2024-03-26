Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом

37-летний актер Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Его заметили вместе с возлюбленной во время прогулки с малышом. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что звезда «Сумерек» ожидает пополнение в семье, стало известно в конце прошлого года. Особо никаких комментариев пара не давала, но беременность избранница Роберта не скрывала на позднем сроке. Впрочем, о рождении ребенка знаменитости все-таки решили умолчать. О радостном событии журналисты узнали только благодаря снимкам папарацци.

Фотографы запечатлели новоиспеченных родителей, гуляющих с коляской. Они шли по одной из улиц Лос-Анджелеса. Поклонники предполагают, что на свет у Паттинсона появилась дочь, так как на кадрах разглядели розовый цвет вещей. Но пока это лишь догадки.

К слову, Роберт и Сьюки Уотерхаус до сих пор не женаты, несмотря на то, что, по слухам, предложение актер сделал уже довольно давно. Инсайдеры сообщали, что они оба очень хотят заключить брак, так как для них это крайне важно.

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