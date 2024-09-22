«Идите к черту»: Селена Гомес ответила хейтерам, критикующим ее признание о невозможности иметь детей

Селена Гомес резко ответила хейтерам, критикующим ее за признание о неспособности выносить ребенка.

Недавно американская артистка сделала громкое заявление о том, что она не может иметь детей. По словам Гомес, ей не удастся выносить ребенка из-за своих проблем со здоровьем. Однако певица не оставляет мечты о большой и дружной семье, поэтому рассматривает различные варианты в виде суррогатного материнства или усыновления.

Но не все подписчики Селены поддерживают ее в таком решении. Актриса столкнулась с осуждением и большим количеством хейта из-за этого публичного признания. Селена призналась, что не ожидала такой негативной реакции. Подробности приводит USA Today.

«Я искренне верю, что есть сила в том, чтобы проявлять слабость и открыто говорить людям, когда вам нужна помощь. Это не стыдно. Да, я рассказала, что не могу выносить ребенка. Да, я рассказала, что у меня биполярное расстройство. Идите к черту! Это моя жизнь», — заявила Селена.

Ранее мы писали о том, что актриса Скарлетт Йоханссон согласилась на одну из ролей ради дочери.

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