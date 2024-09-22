«Ей захочется увидеть процесс»: Скарлетт Йоханссон заявила, что согласилась на одну из ролей ради дочери

Скарлетт Йоханссон согласилась на одну из ролей только ради дочери.

Американская актриса призналась, что готова пойти на все ради своей десятилетней наследницы. По этой причине, не долго думая, Скарлетт согласилась стать актрисой озвучки нового анимационного фильма «Трансформеры: Один». Йоханссон понимала, что таким образом, сможет взять дочь на площадку и показать ей весь рабочий процесс над мультфильмом. По словам Скарлетт, раньше девочка не понимала, как знаменитости озвучивают анимационных персонажей.

«Помню, когда моя дочь впервые начала смотреть фильмы и вышел «Sing», где я играю Эша... Мне пришлось долго объяснять ей, как это работает, например, как анимируются персонажи... И я подумала, может быть, ей захочется увидеть процесс. Это совершенно захватывающе», — сообщила Йоханссон в беседе с изданием Daily Mail.

Голливудская актриса уверена, что новая анимационная картина с голосом мамы станет одной из самых любимых у ее дочери.

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