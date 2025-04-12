«Говорю себе, что смелая»: Кэти Перри рассказала, как готовится к полету в космос

Кэти Перри рассказала, как готовится к полету в космос. По словам артистки, сейчас она занимается психологической самоподготовкой. Подробности приводит Daily Mail.

Уже в этот понедельник Кэти отправится в свое первое внеземное путешествие на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin, на борту которого будут только женщины.

Американская певица не стала скрывать, что сейчас ей нужно морально себя подготовить к полету. Перри заверила, что ей необходимо совершить этот поступок, чтобы вдохновить своих поклонников и стать настоящим примером для подражания.

«Я говорю себе, что я смелая, отважная и делаю это для следующего поколения. Я готова вдохновить много людей, но особенно молодых девушек, которые смогут позволить себе полететь в космос в будущем без каких-либо ограничений», — призналась Кэти Перри.

К женскому экипажу, в котором будет певица, также присоединятся соведущая CBS Mornings Гейл Кинг, невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, продюсер Керианн Флинн, Аманда Нгуен и инженер НАСА Аиша Боу. Миссия станет 11-м полетом на орбиту компании Blue Origin.

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