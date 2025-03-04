Раскрыта причина веселья Кэти Перри на вечеринке после «Оскара»

Американская певица Кэти Перри на вечеринке после вручения премии «Оскар» была невероятно веселой — и, как выяснила газета The Daily Mail, такое приподнятое настроение ей создала подруга и коллега Рита Ора.

Очень много времени на мероприятии девушки провели вместе — они обнимались, шутили и громко смеялись. Ора появилась на торжестве в бархатном платье с глубоким вырезом и корсетным лифом, украшенным кожаными ремнями. Она дополнила образ ослепительным серебряным кружевом на шее, подходящими по тону серьгами и эффектным кольцом.

Тем временем Кэти блистала в серебристом облегающем платье без бретелек. Она пришла на вечеринку со своим женихом Орландо Блумом, с которым она обручилась в 2019 году.

Ранее мы писали о том, что Кэти Перри отправится в космос в составе женского экипажа.