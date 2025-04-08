«Стена между нами рухнула»: Мадонна помирилась с Элтоном Джоном после 20-летней вражды

Звезды Элтон Джон и Мадонна помирились после 20-летней вражды. «Топор войны» решил зарыть певец. Он первый принес извинения коллеге.

Знаменитости поссорились много лет назад после того, как Элтон нелицеприятно высказался о Мадонне. Артистка признавалась, что ей было очень больно узнать о ненависти от человека, которым она восхищалась. И несмотря на то, что они в последующие годы пересекались на мероприятиях, мириться они не спешили. Но недавно Джон признал свою ошибку.

По словам Мадонны, певец подошел к ней за кулисами и просто сказал «прости меня».

«В тот же момент стена между нами рухнула. Прощение — мощный инструмент. В течение нескольких минут мы обнимались», - поделилась артистка.

В соцсетях Элтон рассказал, что действительно восхищается Мадонной и ему жаль, что когда-то он ее обидел. Сейчас он счастлив, что они могут «двигаться вперед вместе».

Ранее Элтон Джон раскрыл свое состояние после новостей о почти полной потере зрения.