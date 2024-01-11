Актер Леонардо Ди Каприо сыграет одну из главных ролей в новом фильме Пола Андерсона

Актер Леонардо Ди Каприо сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Пола Андерсона. Пока проект еще не получил название. Об этом сообщает Deadline.

Информаторы зарубежного издания рассказали, что звезда «Титаника» и «Волка с Уолл-Стрит» уже согласился присоединиться с безымянной кинокартине. Пока в секрете держится даже логлайн. Однако сценарий уже готов.

Кроме Ди Каприо, в фильме примут участие и другие известные актеры Голливуда. Среди них Шон Пенн и Реджина Холл. Режиссерские кресла вместе с Андерсоном займут Сара Мерфи и Адам Сомнер. Производство проекта будет запущено в этом году в Калифорнии. Другие подробности пока неизвестны.

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