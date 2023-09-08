«Ел и смотрел порно»: Леонардо Ди Каприо застали за странным занятием в баре

Российский блогер Амиран Сардаров некоторое время жил в США и успел побывать на светских мероприятиях и вечеринках, где часто появляется звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо. По словам Сардарова, знаменитый актер рассматривает красоток даже во время еды. Об этом он рассказал в шоу Ne shopping.

Однажды американский приятель Сардарова привел его в бар, где обычно отдыхает Леонардо Ди Каприо.

«Вот он сидит за соседним столом, а я смотрю, это пухлый мужичок. Даже непонятно, что Ди Каприо. Он ел, курил и смотрел порно», – отметил блогер.

Артист известен своей страстью к юным девушкам. Несмотря на солидный возраст, Леонардо сейчас ухаживает за 25-летней моделью Витторией Черетти. Пару не раз замечали вместе на публике. Недавно их засняли целующимися в клубе на Ибице.

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