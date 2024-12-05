Флиртовали и уехали вместе: Шэрон Стоун и Кевина Костнера заподозрили в романе

Актриса Шэрон Стоун публично флиртовала с Кевином Костнером и уехала с ним после ужина. Своим поведением звезды спровоцировали слухи о романе. Об этом сообщает In Touch Weekly.

66-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» провела вечер с 69-летним коллегой, где их застали за флиртом. По словам очевидца, пара поужинала, актриса подмигивала приятелю, а потом они обменялись номерами. После они уехали домой на одном автомобиле.

Напомним, что в 2023 году Кевин переживал не самые лучшие времена. Он развелся с Кристин Баумгартнер, которая требовала у него алименты на содержание ребенка. Женщина называла сумму в 160 тысяч долларов (16,48 млн рублей – Прим. ред.).

Тогда Шэрон поддержала коллегу и объяснила свой поступок тем, что сама пережила расставание с Филом Бронштейном. Развод с ним она назвала «мучительным».

Ранее мы писали о том, что актриса Шэрон Стоун вышла в свет в белом облегающем платье. Она стала гостьей церемонии вручения премии Governor’s Awards.

Также стало известно о том, что у Кевина Костнера была предполагаемая возлюбленная после развода. Не так давно его заподозрили в романе с девушкой на 40 лет моложе него.