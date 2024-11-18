66-летняя актриса Шэрон Стоун вышла в свет в белом облегающем платье

Актриса Шэрон Стоун вышла в свет и произвела фурор своим внешним видом. 66-летняя звезда поразила публику естественной красотой, которую подчеркнула минимальным количеством косметики. Фото опубликовал журнал Variety.

Шэрон стала гостьей церемонии вручения премии Governor’s Awards. Для мероприятия артистка подобрала длинное белое облегающее платье с глубоким декольте. Образ она дополнила бриллиантовой брошью в виде стрекозы и серебристым клатчем. Волосы она зачесала назад.

Пользователи Сети отметили, что Стоун отлично выглядит в своем возрасте. Примечательно, что она является одной из тех звезд, кто отказывается от пластических операций и предпочитает стареть естественно.

К слову, на церемонии также появился российский актер Юра Борисов, о котором в этом году услышали в Голливуде благодаря фильму «Анора». Он был в черном смокинге. Также на мероприятии были замечены Деми Мур, Селена Гомес, Анджелина Джоли и многие другие.

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