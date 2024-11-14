Актера Кевина Костнера заподозрили в романе с девушкой на 40 лет моложе него

Актер Кевин Костнер закрутил роман с молодой девушкой. По крайней мере, в этом уверены поклонники звезды. Дело в том, что он вышел в свет с Рейни Кастанедой, которая моложе него на 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Пару заметили на вечеринке в Нью-Йорке. По словам инсайдера, Кевин провел всю ночь в компании новой подруги и практически от нее не отходил. Отмечается, что он вел себя с ней не как с просто знакомой. А после мероприятия Рейни уехала вместе с актером.

Напомним, что в 2023 году Костнер развелся с дизайнером Кристин Баумгартнер. Они были вместе 19 лет. Но долго после расставания звезда не горевал. Уже через пару месяцев после получения статуса холостяка он начал новые отношения. Его возлюбленной стала певица Джуэл Килчер. Они познакомились на одном из светских мероприятий, и после проводили много времени вместе.

Однако роман с артисткой длился недолго. В августе 2024 года Кевин дал понять, что снова одинок, когда появился без Джуэл на фестивале в Венеции.

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