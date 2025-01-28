«Фальшивые слезы»: «Мисс Калифорния» ответила на истерику Селены Гомес из-за депортированных мексиканцев

Бывшая «Мисс Калифорния» Кэрри Прежан Боллер отреагировала на публичную истерику певицы Селены Гомес, связанную с решением президента США Дональда Трампа депортировать нелегальных мексиканцев на родину. Соответствующая публикация появилась в микроблоге модели.

«Эй, Селена Гомес, как насчет того, чтобы позвонить всем "своим людям", о депортации которых ты плачешь, и пригласить их пожить в твоем особняке за твоими большими стенами и воротами, пока они не уедут?», — высказалась манекенщица.

Кэрри напомнила, что Гомес является одной из богатейших женщин в Голливуде и обладает огромными ресурсами для оказания помощи мигрантам.

«Приглашайте их на ужин, кормите, купайте, позволяйте им спать в вашем доме, оплачивайте их обучение и медицинские счета. Вы могли бы помочь им, но не сделали этого и не сделаете», — поделилась модель.

Боллер также выразила недовольство тем, что артистка ни разу не выражала возмущения по поводу убийств студентки-медсестры Лейкен Райли или жительницы Мэриленда Рэйчел Морин, которые совершили иммигранты без документов.

«Прибереги свои фальшивые слезы», — добавила она.

Ранее Селена Гомес рассказала о первом поцелуе во время съемок сериала.