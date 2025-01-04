«Было очень смешно»: Селена Гомес рассказала о первом поцелуе во время съемок сериала

Певица Селена Гомес вспомнила о своем первом поцелуе, который случился в 11 лет во время съемок в сериале. Подробности приводит WMagazine.

Артистка исполняла главную роль в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс», где впервые испытала влюбленность. Гомес поделилась, что ей пришлось сыграть эпизодическую роль в сериале, в котором снимались Дилан и Коул Спроус.

Тогда по сценарию ей нужно было поцеловать героя, которого играл Дилан. Актриса рассказала, что тот день навсегда остался в ее памяти, так как он стал одним из худших, ведь влюблена девушка была тогда в брата-близнеца героя, Коула.

«Мой первый поцелуй был на телевидении. Мне было 11 или 12 лет, и я снималась в сериале "Жизнь Зака и Коди" с Диланом и Коулом Спраусами. Поцелуй был с Диланом, было очень смешно. Мы оба были так молоды и выясняли, как надо целоваться. Я никогда этого не делала и была так напугана», — разоткровенничалась Гомес.

Селена также призналась, что вне работы она впервые поцеловалась в возрасте 14 лет с парнем по имени Хуан.

Также актриса отметила, что в период взросления и съемок в детских сериалах она часто влюблялась в различных знаменитостей. Она вспомнила, как однажды увлеклась актером Чедом Майклом Мюрреем из сериала «Холм одного дерева», а также певцом Джесси Маккартни.

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