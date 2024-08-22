Инсайдер раскрыл имя бывшего Анджелины Джоли, в которого она до сих пор влюблена

Голливудская актриса Анджелина Джоли по-прежнему влюблена в Колина Фаррелла. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Известно, что Фаррелл был коллегой Джоли по картине «Александр» 2004 года, в которой он исполнил роль ее сына. Тогда в СМИ активно ходили слухи о том, что, несмотря на роли матери и сына в киноленте, за пределами съемочной площадки Джоли и Фаррелла связывали другие чувства.

Через 20 лет оказалось, что Джоли до сих пор питает к актеру любовные чувства.

«Они были прекрасной парой, но время было неподходящим, им обоим предстояло еще многому научиться. Она впечатлена той работой, которую он проделал над собой, и тем, каким человеком стал», — поделился информатор.

Напомним, весной прошлого года Колин Фаррелл расстался со своей возлюбленной Келли Макнамарой, с которой состоял в отношениях пять лет. Причиной разрыва стал плотный график артиста во время съемок в фильме «Банши Инишерина».

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