Брэд Питт решился на рискованный поступок после ДТП с участием 20-летнего сына

Голливудский актер Брэд Питт решил сесть на мотоцикл через несколько недель после ДТП с участием 20-летнего сына. Об этом пишет TMZ.

По данным источника, недавно артист поучаствовал в мотопробеге по Исландии. При этом, как рассказали очевидцы, безопасность стала для звезды приоритетом: в отличие от своего сына, Питт соблюдает технику безопасности и надевает шлем.

Стоит отметить, что Питт просил бывшую супругу Анджелину Джоли купить наследнику машину, однако она не послушала. Актер обвинил экс-жену в ДТП, поскольку уверен, что в машине их наследник не пострадал бы.

Напомним, что сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс попал в аварию 29 июля. Он был за рулем электровелосипеда и врезался в автомобиль. СМИ пишут, что парень передвигался без шлема и был доставлен в больницу.

Ранее инсайдер раскрыл имя бывшего Анджелины Джоли, в которого она до сих пор влюблена.