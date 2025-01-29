Экс-бойфренд Меган Фокс отреагировал на решение беременной актрисы исключить его из своей жизни

Бывший бойфренд Меган Фокс, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) отреагировал на новости о том, что беременная актриса решила полностью исключить его из своей жизни. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

Накануне в СМИ распространилась информация, что Меган Фокс перестала общаться с музыкантом. Звезда «Трансформеров» должна родить ребенка в марте текущего года. Несмотря на разрыв с отцом малыша, они собирались общаться и заниматься воспитанием. Но на данный момент между ними возникло такое недопонимание, что женщина уже не уверена, что Колсон будет участвовать в этом.

Информатор добавил, что Фокс приняла окончательное решение о расставании, чему рады в ее окружении. Близкие знаменитости считают, что рэп-исполнитель не подходит ей из-за своей зависимости и нестабильного состояния.

Machine Gun Kelly, в свою очередь, поспешил прокомментировать появившиеся в Сети слухи.

«Как источники могут „говорить“, если источники не сказали вообще ничего», — написал артист.

Уточняется, что публикация появилась через несколько часов после того, как таблоиды выложили информацию о состоянии беременной Меган и ее нежелании общаться с экс-бойфрендом.

Ранее стало известно, что Билл Гейтс не может смириться с разводом после 27 лет брака.