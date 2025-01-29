Билл Гейтс не может смириться с разводом после 27 лет брака: «Это ошибка»

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс признался, что жалеет о разводе с Мелидой после 27 лет брака. Он назвал решение расторгнуть отношения ошибкой. Об этом сообщает Page Six.

Билл и Мелинда считались одной из самых крепких пар. Поэтому, когда в 2021 году стало известно об их разводе, многие поклонники были шокированы. Бизнесмен заявлял — решение было принято обоюдно. Они долго пытались спасти брак, но ничего не вышло.

И вот спустя четыре года Гейтс признался, что ошибся. Сейчас он считает, что не должен был отпускать жену и позволять их отношениям прекратиться.

«Развод, это ошибка, о которой я жалею больше всего», - поделился Билл.

Расставание для главы Microsoft было очень тяжелым. За несколько лет ему удалось немного восстановить свое психологическое здоровье. Во многом не впасть в уныние ему помогло общение с бывшей супругой, которое они до конца не прекратили.

«Мы с Мелиндой до сих пор видимся — у нас трое детей и двое внуков, поэтому мы участвуем в семейных мероприятиях. Дети чувствуют себя хорошо. У них правильные ценности», - рассказал Билл.

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