«Не хочет иметь с ним ничего общего»: Меган Фокс поссорилась с Machine Gun Kelly перед родами

Актриса Меган Фокс перестала общаться с рэпером Колсоном Бэйкером, выступающим под псевдонимом Machine Gun Kelly, от которого ждет ребенка. Как сообщает TMZ, перед родами экс-возлюбленные сильно поссорились.

Звезда должна родить ребенка в марте 2025 года. Несмотря на расставание с отцом малыша, они собирались общаться и заниматься воспитанием. Но на данный момент между ними возникло такое недопонимание, что женщина уже не уверена, что Колсон будет участвовать в этом.

Инсайдер сообщил журналистам, что Фокс приняла окончательное решение о расставание, чему рады в ее окружении. Близкие актрисы считают, что рэпер не подходит ей из-за своей зависимости и нестабильного состояния.

«Она не хочет иметь с ним ничего общего», – говорится в сообщении.

Напомним, что о разрыве звезд стало известно в прошлом году. Тогда беременная Меган нашла в телефоне избранника материалы, намекающие на его измены. Что именно она обнаружила – не сообщается. Потом она опубликовала кадры с фотосессии, на которых позировала с округлившимся животом. Она была только в черной краске.

Напомним, что у актрисы есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина – 11-летний Ноа Шеннон, девятилетний Боджи Рэнсом и семилетний Джорни Ривер.

Ранее мы писали о том, как бывший муж Меган Фокс отреагировал на расставание актрисы с молодым женихом.