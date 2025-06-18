Экс-адвокат Майкла Джексона Брайан Оксман рассказал о причине смерти певца. Его слова приводит Radar Online.

В беседе с журналистами Оксман заявил, что артиста «убили» судебные разбирательства по делу о домогательствах к 13-летнему подростку. Несмотря на то, что Майкл был признан невиновным, скандал повлиял на его жизнь.

«Майкл звонил по ночам десятки раз. Он не переставал спрашивать: «Почему? Я так хорошо к ним относился, а они выдумывают эту ложь». Он не мог найти ответ на этот вопрос до самой смерти», — рассказал Оксман.

Также, по словам адвоката, Джексон был обижен на журналиста, который взял у него интервью для документального фильма. В нем артиста выставили не в лучшем свете, освещая скандал с домогательствами. Артист утверждал, что умрет, если получит срок.

Ранее бывшая горничная Майкла Джексона рассказала, что певец снимал на видео детей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Майкла Джексона ответила на критику за концерт в день смерти отца.