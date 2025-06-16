«Я просто делаю свою работу»: дочь Майкла Джексона ответила на критику за концерт в день смерти ее отца

Певица Пэрис Джонсон, дочь короля поп-музыки Майкла Джексона, резко осадила критиков, недовольных тем, что в день смерти ее отца, 25 июня, она планирует выйти на сцену. Об этом пишет издание Page Six.

Выступление исполнительницы в рамках тура Morning View + The Hits состоится на Bridgestone Arena в Нэшвилле вместе с группой Incubus. Фанаты ее звездного отца возмутились, что шоу состоится как раз в день годовщины смерти их кумира. Они назвали предстоящий концерт неуважительным по отношению к самому Майклу Джексону.

«Я не решаю, в каком городе и в какой день выступать. Я просто делаю свою работу», — сказала артистка.

Кроме того, Пэрис Джексон отметила, что выступления проходят в минимальном составе. То есть помимо нее участие в нем принимает только ее жених Джастин Лонг, который является ее звукорежиссером. А на сцене будет только она сама с акустической гитарой.

«Они сделали мне одолжение. Разве я должна сказать: „Простите, я не выйду на сцену в этот день?“» — добавила Джексон в обращении к критикам.

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