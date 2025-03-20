Бывшая горничная Майкла Джексона рассказала, что певец снимал на видео детей

Бывшая горничная певца Майкла Джексона обвинила звезду в съемке детей на скрытые камеры. Об этом пишет издание Radar.

Как рассказала экс-помощница музыканта, на его ранчо Неверленд, где часто гостили несовершеннолетние, было установлено большое количество скрытых камер и подслушивающих устройств. Записи артист хранил в своей спальне, однако после первых обвинений в растлении детей все материалы исчезли.

Некоторые из гостей певца позже обвинили его в педофилии и выпустили об этом две документальные картины. Эту версию событий и подтверждает бывшая горничная поп-короля. Она подчеркнула, что исчезнувший архив может «изменить все» и доказать виновность Джексона.

Женщина также отметила, что когда дети оставались в доме певца, то они всегда ночевали в одной из комнат, ближайших к спальне самого Джексона.

Телохранитель Джексона, в свою очередь, уверен, что сейчас многие готовы на все ради «продажи сфабрикованной истории». Он добавил, что никогда не замечал ничего подозрительного в отношении детей, которых Джексон принимал на своем ранчо Неверленд.

«Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», — поделился мужчина.

Ранее вокруг дорогостоящей киноленты о жизни Майкла Джексона развернулся скандал.