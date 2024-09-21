«Не хотела подвергаться стрессу»: Деми Ловато публично заявила о предстоящей свадьбе и показала кольцо

Деми Ловато публично сообщила, что не хочет нервничать из-за свадьбы, а в эфире передачи она впервые показала помолвочное кольцо.

Голливудская певица призналась, что она уже вовсю готовится к предстоящему торжеству в честь официального заключения отношений с музыкантом Джорданом Лутесом, также известным как Джутс. Артист не стал ждать и решил сделать предложение спустя год отношений, чему Деми была очень рада.

Ловато впервые публично продемонстрировала кольцо, подняв под аплодисменты левую руку в эфире The Tonight Show с Джимми Фэллоном, и поблагодарила всех за поздравления. Также певица поделилась деталями подготовки к свадьбе. По словам Деми, уже спустя месяц после помолвки они с партнером встретились со свадебным организатором. Артистке важно не нервничать во время торжества. Кроме того, Ловато также призналась, что не хочет превращать свадьбу в работу, поэтому никто из молодоженов петь не собирается. Подробности приводит WWD.

«Мы планировали свадьбу уже довольно давно. Мы обручились в декабре и встретились со свадебным организатором примерно месяц спустя. Я хотела опередить события и много думала об этом, потому что не хотела подвергаться стрессу в последний момент... Я не хочу, чтобы моя свадьба была похожа на работу», — pассказала Деми в беседе с Джимми Фэллоном.

Напомним, что артист решил сделать предложение своей возлюбленной в декабре прошлого года, подарив роскошное кольцо с бриллиантом грушевидной формы от ювелирного бутика Material Good.

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