Вдохновила покойная мать: Анджелина Джоли рассказала о создании собственного бренда одежды

Анджелина Джоли рассказала про свой новый бизнес.

Голливудская актриса заявила, что на протяжении года занимается развитием собственного бренда одежды Atelier Jolie. По словам Анджелины, ей было важно создать не просто бизнес, а место, куда бы творческие люди со всего мира могли съезжаться ради вдохновения и воплощения всех своих идей в реальность.

Артистка призналась, что на открытие такого места вдохновила ее покойная мать Маршелин Бертран, которая всегда отличалась особым мышлением. Именно она привила своей дочери любовь к свободе, указывая на несправедливость со стороны окружающих людей.

«Моей целью было построить пространство — дом, на самом деле для людей, которые могли бы творить и черпать вдохновение. В нем работают художники и дизайнеры со всего мира», — заявила Анджелина в беседе с изданием CR Fashion Book.

Кроме того, Джоли сообщила, что до сих пор считает себя бунтаркой, так как ей важно сопротивляться указам общества, связанным с образам жизни, одеждой, чувствами и отношениями.

Также Анджелина призналась, что не указывает своим детям, как жить и не пытается их в чем-то переубеждать. Кроме того, как оказалось, у некоторых из них уже даже есть татуировки.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли отвела попавшего в аварию сына Пакса к пластическому хирургу.