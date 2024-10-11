«Ее лицо изуродовали»: известную 78-летнюю актрису обвинили в пластике

Голливудскую актрису Голди Хоун обвинили в пластике в Сети со словами «ее лицо изуродовали». Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее снимки.

Журналисты «поймали» 78-летнюю артистку, когда она приехала на шоу Good Morning America в Нью-Йорке. Звезда фильма «За бортом» появилась в кадре в темно-синем брючном костюме, белой блузке и лодочках в тон. При этом она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

В комментариях читатели Daily Mail поспешили оценить снимки.

«Ее лицо выглядит опухшим и пластиковым, но если ей это нравится, то что же», «Ее лицо изуродовали», «На пластического хирурга следует подать в суд за то, что он считает это приемлемой работой!» — высказались пользователи.

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