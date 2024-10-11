55-летняя Кейт Бланшетт выбрала необычный наряд с птицей для премьеры триллера

Австралийская актриса Кейт Бланшетт посетила премьеру триллера «Отказ от ответственности» в черном костюме. 55-летняя звезда надела черный пиджак с вырезом. Об этом сообщает и публикует фото зарубежный портал Daily Mail.

Знаменитость выбрала для выхода в свет элегантный наряд с изюминкой. На ней были черные широкие брюки и облегающий пиджак. Присутствующие обратили внимание, что актриса отказалась от белья, продемонстрировав фигуру.

Кейт дополнила образ массивными украшениями, серьгами и эффектным ожерельем с птицей. Также она предпочла черные туфли на каблуках. Женщине сделали нюдовый макияж и традиционную для Бланшетт укладку.

Напомним, что в сентябре Кейт уже поразила поклонников нарядом с необычной деталью. Она побывала на международном кинофестивале в Торонто в черном костюме, пиджак которого был украшен ложками.

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