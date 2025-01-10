Эдриан Броуди заплакал на вручении награды, произнося речь о пожарах в США. Об этом сообщает зарубежное издание People.

За рубежом состоялась церемония вручения наград премии New York Film Critics Circle, гостем которой стал Эдриан. Актер получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист». Выйдя на сцену, он не смог сдержать слез и заговорил о разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе. Эдриан выразил благодарность спасателям, работающим на месте ЧС.

«Нельзя не упомянуть о тяжести в наших сердцах в этот момент. Это был тяжелый день. Трудно принимать награду, когда в мире столько страданий. Мое сердце со всеми семьями, животными и коллегами, пострадавшими от пожаров», — высказался артист.

Известно, что пожар уничтожил дома многих голливудских звезд, в том числе и Пэрис Хилтон.

Ранее Пэрис Хилтон пришла на руины сгоревшего дома и показала, что от него осталось. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Белла Хадид показала свой сгоревший дом в Лос-Анджелесе.