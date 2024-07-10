ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 июля 2024, 15:13
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Джулия Робертс удивила поклонников, кардинально сменив имидж

Актриса Джулия Робертс кардинально сменила имидж, став блондинкой.
Джулия Робертс удивила поклонников, кардинально сменив имидж

© SYSPEO/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Голливудская актриса Джулия Робертс решилась на первую за долгое время кардинальную смену имиджа. Об этом пишет Daily Mail.

Папарацци «поймали» звезду на съемках триллера «После охоты» в Кембридже. Фанаты сразу же обратили внимание, что артистка из привычно рыжей перекрасилась в блондинку. Во время съемок Робертс сначала носила серый клетчатый пиджак поверх белой футболки и белые джинсы, после чего переоделась в черный пиджак, чтобы снимать еще одну серию сцен.

Джулия Робертс удивила поклонников, кардинально сменив имидж

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Уточняется, что вместе Джулией Робертс в картине сыграют Эндрю Гарфилд, Айо Эдебири, Хлоя Севиньи, Майкл Стулбарг, Лио Мехиэль и другие. Недавно звезда «Красотки» опубликовала в своем микроблоге фото с коллегами по проекту.

Ранее Джулия Робертс опубликовала редкое фото с супругом в годовщину свадьбы.

Также сообщалось, что Робертс вышла в свет в украшениях от Chopard.