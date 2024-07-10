Джулия Робертс удивила поклонников, кардинально сменив имидж

Уточняется, что вместе Джулией Робертс в картине сыграют Эндрю Гарфилд, Айо Эдебири, Хлоя Севиньи, Майкл Стулбарг, Лио Мехиэль и другие. Недавно звезда «Красотки» опубликовала в своем микроблоге фото с коллегами по проекту.

Ранее Джулия Робертс опубликовала редкое фото с супругом в годовщину свадьбы.

Также сообщалось, что Робертс вышла в свет в украшениях от Chopard.