Звезда «Красотки» Джулия Робертс вышла в свет в украшениях от Chopard
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Актриса Джулия Робертс появилась на публике в украшениях стоимостью в несколько миллионов рублей. Звезда «Красотки» выбрала бренд Chopard, амбассадором которого является с 2021 года.
56-летняя артистка стала гостьей «Вечернего шоу с Джимми Феллоном». На ней можно было заметить колье из белого золота с сапфирами, рубинами, бирюзой и гранатами, а также кольцо с бриллиантами, грушевидным шпинелем и рубинами. Оба украшения из коллекции Haute Joaillerie.
К слову, недавно Робертс удивила фанатов неожиданной сменой имиджа. Она вернулась к рыжему цвету волос, с которым блистала еще в знаменитой «Красотке». Долгое время актриса предпочитала экспериментировать и красилась то в блонд, то в каштан. Но с огненными локонами поклонники не видели Джулию уже довольно давно.
Ранее Джулия Робертс впервые высказалась по поводу смерти Мэттью Перри. Актеров в прошлом связывали романтические отношения.