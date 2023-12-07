ИХ ШОУБИЗ
15:44, 07 декабря 2023
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Звезда «Красотки» Джулия Робертс вышла в свет в украшениях от Chopard

Звезда «Красотки» Джулия Робертс вышла в свет в украшениях от Chopard

© NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Актриса Джулия Робертс появилась на публике в украшениях стоимостью в несколько миллионов рублей. Звезда «Красотки» выбрала бренд Chopard, амбассадором которого является с 2021 года.

56-летняя артистка стала гостьей «Вечернего шоу с Джимми Феллоном». На ней можно было заметить колье из белого золота с сапфирами, рубинами, бирюзой и гранатами, а также кольцо с бриллиантами, грушевидным шпинелем и рубинами. Оба украшения из коллекции Haute Joaillerie.

Джулия Робертс

Джулия Робертс

© Mercury. Public Relations Department. Watches and Jewellery Division

К слову, недавно Робертс удивила фанатов неожиданной сменой имиджа. Она вернулась к рыжему цвету волос, с которым блистала еще в знаменитой «Красотке». Долгое время актриса предпочитала экспериментировать и красилась то в блонд, то в каштан. Но с огненными локонами поклонники не видели Джулию уже довольно давно.

Ранее Джулия Робертс впервые высказалась по поводу смерти Мэттью Перри. Актеров в прошлом связывали романтические отношения.

Источник:Mercury. Public Relations Department. Watches and Jewellery Division
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