Звезда «Красотки» Джулия Робертс вышла в свет в украшениях от Chopard

Актриса Джулия Робертс появилась на публике в украшениях стоимостью в несколько миллионов рублей. Звезда «Красотки» выбрала бренд Chopard, амбассадором которого является с 2021 года.

56-летняя артистка стала гостьей «Вечернего шоу с Джимми Феллоном». На ней можно было заметить колье из белого золота с сапфирами, рубинами, бирюзой и гранатами, а также кольцо с бриллиантами, грушевидным шпинелем и рубинами. Оба украшения из коллекции Haute Joaillerie.