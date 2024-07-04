Дети Анджелины Джоли переживают за состояние актрисы

Дети американской актрисы Анджелины Джоли переживают за ее состояние после развода с Брэдом Питтом. Об этом пишет издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Информатор из окружения артистки рассказал, что у звезды фильма «Мистер и миссис Смит» начались проблемы с питанием из-за бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. Уточняется, что во время стресса знаменитость не может употреблять пищу.

«Ей трудно даже проглотить протеиновый коктейль, не говоря уже о полноценном приеме пищи», — поделился он.

Собеседник издания подчеркнул, что что актриса пытается сформировать у своих детей правильные пищевые привычки, однако сама не придерживается их. В настоящий момент звездные наследники готовят для Джоли и «ворчат», если она поела недостаточно.

«Их очень расстраивает видеть ее такой худой. Они все обеспокоены», — резюмировал он.

Напомним, у Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро общих детей. В 2006 году у пары родилась дочь Шайло Нувель. В 2008 году Джоли родила двойняшек: на свет появились Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Вдобавок у них есть приемные дети Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Захара Марли. Будучи в отношениях с 2005 года, звезды официально вступили в брак лишь в 2014 году.

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