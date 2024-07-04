Дэвид и Виктория Бэкхэм отпраздновали 25-летие брака в нарядах со свадьбы

Дэвид и Виктория Бэкхэм отпраздновали 25-летний юбилей своей свадьбы в нарядах, которые надевали на церемонию бракосочетания.

«Ага, все еще при мне. Не могу поверить, что прошло 25 лет, а они все еще подходят», - написала Виктория в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виктория опубликовала снимки супружеской четы в нарядах и добавила, что супруг спустя четверть века «все еще может рассмешить ее».

«Я думаю, фиолетовый - наш цвет», - отметила Бэкхмен, комментируя снимок, на котором она стоит перед зеркалом в платье от британского модельера Антонио Берарди.

Бывший футболист в свою очередь прокомментировал снимки так: «Смотрите, что мы нашли». Он также опубликовал видео, на котором влезает в костюм и архивные фотографии со свадьбы.

Ранее блогер Мария Погребняк объявила, что дата грядущей свадьбы с предпринимателем Игорем Головинском уже назначена, но пока ее держат в секрете.