Джордж Клуни выставил на аукцион свидание с собой в Нью-Йорке почти за 3 млн рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Джорд Клуни выставил на аукцион свидание с собой в благотворительных целях. На данный момент цена торгов составляет 31 000 долларов (2 790 170 рублей). Фонд справедливости Клуни надеется получить 5 400 330 рублей за вечер с актером. Аукцион завершится 20 августа.

Ужин состоится 24 сентября в 18:30 в Нью-Йорке.

«Присоединяйтесь к мистеру Клуни на частный коктейль перед ужином, сделайте фотографии и насладитесь частным ужином и ответами на вопросы. Фонд правосудия Клуни борется за справедливость в отношении нарушений прав человека по всему миру», — сообщает источник.

Ранее Джордж Клуни заявил, что его раздражает Квентин Тарантино после критики карьеры. По мнению режиссера, Клуни перестал быть звездой: за последние 20 лет у него не вышло ни одного кассового фильма. Подробности читайте в этой новости.

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